Байден легко знаходить спільну мову з усіма і жорстко вимагає виконання обіцянок, - Чалий

Джозеф Байден вміє знайти спільну мову з політиками широкого спектру, навіть з опонентами.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив експосол України в США Валерій Чалий.

"Міжнародні партнери добре знають і довірять йому. У своїй діяльності намагається об'єднати людей для досягнення наших спільних цілей. Вимогливий у доборі кадрів, але доволі консервативний у разі необхідності замін у команді. Тому з тими, хто домігся його довіри і продемонстрував на ділі свій професіоналізм, працює довго. А за лаштунками він дуже жорстко вимагає того, про що ми з вами говорили, - виконання обіцянок", - описав дипломат обраного президента США.

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Чалий також припустив, що нового Байден привнесе із собою в україно-американські відносини.

"У нього не буде якихось різких рухів вперед-назад. Підхід буде більш передбачуваним. Не буде якихось експериментів в інструментах взаємин. Повернемося до усталених інституціональних механізмів. Гадаю, більше буде контактів не лише з чинною владою в Україні, а й з демократичною опозицією, громадянським суспільством", - зазначив Чалий.

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