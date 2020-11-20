Новообрана президентка Молдови Санду: Російські війська мають піти з Придністров'я

Новообрана президентка Молдови Мая Санду вважає, що план реінтеграції Придністров'я має охоплювати повне виведення російських військ із території країни.

Про це Санду розповіла в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, яким вона бачить статус Придністров'я після реінтеграції Молдови, Санду відповіла:

"Його ми ще маємо знайти. Але я виступаю проти федералізації Молдови, я не підтримую варіанти, які пропонував Додон з його партією. Бо вони хоч і не надавали чітких пропозицій, але говорили про федералізацію. Впевнена, що ми знайдемо формат вирішення конфлікту. І він має охоплювати повне виведення російських військ з території Молдови. Ми про це завжди говорили і ми говоритимемо про це й надалі".

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