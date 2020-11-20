ЄСПЛ ухвалив рішення на користь України в позові про виплату пенсій в ОРДЛО, - Мін'юст

Європейський суд з прав людини прийняв рішення на користь України в справі за позовом групи пенсіонерів з Луганська, які в кінці 2014 року подали позов проти Кабінету Міністрів України, заявивши, що з 2014 року держава припинила виплату їм пенсій без будь-яких законних підстав, повідомив заступник міністра юстиції - уповноважений з питань ЄСПЛ в Мін'юсті України Іван Ліщина.

"Суд приймає аргумент уряду про те, що держава не могла бути обґрунтовано зобов'язана виконати рішення шляхом дій, які не були чітко вказані судом при прийнятті рішення, і що заявники могли і повинні були ... звернутися з окремими позовами проти відповідних відповідачів для відстоювання своїх прав. Більш того, з обставин справи не випливає, і заявниками не стверджується, що подання таких позовів склало б додатковий тягар для них ... "- процитував уривок рішення ЄСПЛ Ліщина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він підкреслив, що ЄСПЛ визнав скаргу неприйнятною, як явно необґрунтовану.

"Він посилався, зокрема, на рішення судів у другій справі ініційованого заявниками, якими їм було відмовлено в скарзі про незаконну бездіяльність при виконанні рішень і зазначив, що заявники не звернулися з позовами про відновлення платежів до відповідних судів", - пояснив Ліщина.

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Заступник міністра юстиції вказав, що заявниками була група пенсіонерів, яка проживала в ОРДЛО і звернулася до адміністративних судів, оскаржуючи постанову КМУ № 595, якою було затверджено "Тимчасовий порядок фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню ...", п. 2 якого зупинялися витрати з державного бюджету на соціальні виплати на тимчасово неконтрольованій території до її повернення під контроль органів державної влади. Заявники вимагали визнання цього положення незаконним і відновлення їм пенсійних платежів.

"Адміністративні суди трьох інстанцій частково задовольнили цей позов, визнавши п. 2 порядку недійсним на тій підставі, що КМУ вийшов за межі своїх повноважень, приймаючи його. У вимогах про відновлення платежів суди відмовили, тому що заявники звернулися до неналежних відповідачів. Резолютивна частина судового рішення була опублікована в Офіційному Віснику", - розповів Ліщина.

За його словами, заявники зверталися до багатьох органів з вимогою про відновлення пенсійних платежів на підставі судових рішень, але їм було відмовлено. Вони звернулися до адміністративних судів із позовом про незаконну бездіяльність виконавчих органів, але в цьому позові було відмовлено.

Заявники скаржилися на порушення ст. 6 Конвенції (право на справедливий суд) та ст. 1 першого протоколу (право власності) в зв'язку з невиконанням судового рішення на їхню користь.