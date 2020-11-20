Новини • Агресія Росії проти України

Найманці РФ із початку доби двічі порушили режим припинення вогню, втрат немає, - Міноборони

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Найманці РФ із початку доби двічі порушили режим припинення вогню, втрат немає, - Міноборони
Від початку доби російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зокрема, на Луганському напрямку ворог застосував стрілецьку зброю недалеко від населеного пункту Шуми, а на Донецькому - російсько-окупаційні війська здійснили постріл з ручного протитанкового гранатомета поблизу Кам'янки.

Втрат і поранень серед українських воїнів немає.

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