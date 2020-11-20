"Авторитет" Петровський відкликав позов до Бутусова про захист честі і ділової репутації. Верховний Суд закрив справу

"Авторитет" Олександр Петровський відкликав позов до головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про захист честі і ділової репутації. Верховний Суд прийняв відмову і закрив справу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішення суду.

Зазначається, що суд прийняв і задовольнив відмову Петровського від позову до Бутусова "про захист честі, гідності та ділової репутації, визнання недостовірною інформації, зобов'язання спростувати недостовірну інформацію, стягнення моральної шкоди".

Суд вирішив припинити провадження у справі. Крім того, визнати недійсними рішення Кіровського районного суду м. Дніпро від 19 вересня 2019 року та постанову Дніпровського апеляційного суду від 22 квітня 2020 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

У серпні 2020 року юридична компанія "Сенс Україна", яка представляла інтереси журналіста Юрія Бутусова в судовому спорі з Петровським і його компаньйоном Емілем Арутюновим, заявила, що Верховний Суд повернув Олександру Петровському горде звання "кримінального авторитета". Повідомлялося, що зазначені громадяни вимагали від журналіста спростування однієї з публікацій у фейсбук і компенсації моральної шкоди. У пості Бутусов процитував ексгенпрокурора Луценка, який в одному з інтерв'ю говорив: "Петровський, відомий у певних колах під ім'ям "Нарик", проходив за матеріалами МВС як лідер організованого злочинного угрупування".

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