"Авторитет" Петровський відкликав позов до Бутусова про захист честі і ділової репутації. Верховний Суд закрив справу
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішення суду.
Зазначається, що суд прийняв і задовольнив відмову Петровського від позову до Бутусова "про захист честі, гідності та ділової репутації, визнання недостовірною інформації, зобов'язання спростувати недостовірну інформацію, стягнення моральної шкоди".
Суд вирішив припинити провадження у справі. Крім того, визнати недійсними рішення Кіровського районного суду м. Дніпро від 19 вересня 2019 року та постанову Дніпровського апеляційного суду від 22 квітня 2020 року.
Постанова оскарженню не підлягає.
У серпні 2020 року юридична компанія "Сенс Україна", яка представляла інтереси журналіста Юрія Бутусова в судовому спорі з Петровським і його компаньйоном Емілем Арутюновим, заявила, що Верховний Суд повернув Олександру Петровському горде звання "кримінального авторитета". Повідомлялося, що зазначені громадяни вимагали від журналіста спростування однієї з публікацій у фейсбук і компенсації моральної шкоди. У пості Бутусов процитував ексгенпрокурора Луценка, який в одному з інтерв'ю говорив: "Петровський, відомий у певних колах під ім'ям "Нарик", проходив за матеріалами МВС як лідер організованого злочинного угрупування".