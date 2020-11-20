У медзакладах Києва сьогодні лікуються 1966 хворих на COVID-19, з яких 730 - тяжкі, - Кличко

У стаціонарах столичних медзакладів сьогодні перебувають 1966 хворих на коронавірус. У важкому стані - 730 пацієнтів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

"На жаль, і надалі збільшується в столиці і кількість хворих на коронавірус, яким потрібна госпіталізація. Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 1966 хворих на коронавірус. Із них 24 дитини. У важкому стані перебувають 730 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1035 людей. Під апаратами ШВЛ - 35 хворих", - сказав Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу від коронавірусу в Києві померли 33 людини, одужали - 376, виявлено рекордний 1 391 випадок, - Кличко