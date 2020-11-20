МОЗ оновило карантинний список країн: 44 у "червоній" зоні. ПЕРЕЛІК
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Міністерство охорони здоров'я оприлюднило список країн "червоної" і "зеленої" зон станом на 20 листопада 2020 року.
Перелік доступний на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
У переліку наведено дані про 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Наведено інформацію щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній країні.
Так, в Україні станом на 20 листопада цей показник становить 392,6 активних випадків на 100 тис. населення.
До "червоних" станом на 20 листопада віднесені 44 країни, зокрема, Швеція, Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Румунія, Велика Британія, Польща, Угорщина, Болгарія, Чехія.