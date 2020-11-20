МОЗ оновило карантинний список країн: 44 у "червоній" зоні. ПЕРЕЛІК

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило список країн "червоної" і "зеленої" зон станом на 20 листопада 2020 року.

Перелік доступний на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

У переліку наведено дані про 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Наведено інформацію щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній країні.

Так, в Україні станом на 20 листопада цей показник становить 392,6 активних випадків на 100 тис. населення.

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До "червоних" станом на 20 листопада віднесені 44 країни, зокрема, Швеція, Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Румунія, Велика Британія, Польща, Угорщина, Болгарія, Чехія.

















