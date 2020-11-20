Через "електоральні загравання" влади Ужгорода в місті поширюється COVID-19, - Закарпатська ОДА
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У Закарпатській обласній державній адміністрації вважають, що через "електоральні загравання" напередодні другого туру виборів мера Ужгорода в місті черговий антирекорд захворювання на коронавірус.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.
"Сьогодні в Ужгороді черговий антирекорд. У 106 мешканців підтвердили коронавірус методом ПЛР за останню добу. Тобто в обласному центрі міській владі не вдається зупинити масове поширення COVID-19. І різке збільшення хворих - це наслідок безвідповідальних і популістських її кроків, електоральних загравань, коли проводяться численні мітинги без дотримання елементарних обмежень - соціальної дистанції, носіння захисних масок тощо", - повідомили в ОДА.
Нагадаємо, до другого туру виборів мера в Ужгороді пройшов чинний глава міста Богдан Андрєєв і представник правлячої партії "Слуга народу" Віктор Щадей.