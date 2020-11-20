Новини • Місцеві вибори-2020

Через "електоральні загравання" влади Ужгорода в місті поширюється COVID-19, - Закарпатська ОДА

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Через "електоральні загравання" влади Ужгорода в місті поширюється COVID-19, - Закарпатська ОДА
У Закарпатській обласній державній адміністрації вважають, що через "електоральні загравання" напередодні другого туру виборів мера Ужгорода в місті черговий антирекорд захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.

"Сьогодні в Ужгороді черговий антирекорд. У 106 мешканців підтвердили коронавірус методом ПЛР за останню добу. Тобто в обласному центрі міській владі не вдається зупинити масове поширення COVID-19. І різке збільшення хворих - це наслідок безвідповідальних і популістських її кроків, електоральних загравань, коли проводяться численні мітинги без дотримання елементарних обмежень - соціальної дистанції, носіння захисних масок тощо", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, до другого туру виборів мера в Ужгороді пройшов чинний глава міста Богдан Андрєєв і представник правлячої партії "Слуга народу" Віктор Щадей.

Також дивіться: Напередодні другого туру виборів мера Ужгорода СБУ викрито схему підкупу виборців, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Таки да. Это они не дали власти подготовиться, хотя было минимум полгода. За руки держали.

    Из-за "электоральных заигрываний" власти Ужгорода в городе распространяется COVID-19, - Закарпатская ОГА - Цензор.НЕТ 6954
  • Andriy Kalnyshevsky
    Старайтесь. Находите крайних.
    Можна еще обвинить Порошенка и Госдепп.
  • SergTranscarpathian
    Тут ви праві, я в шоці з ужгородців, це ж потрібно було таких уродів у другий тур вивести... Хоча, якщо згадати хто там став тертім кандидатом, то це взагалі - дно!
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