Через "електоральні загравання" влади Ужгорода в місті поширюється COVID-19, - Закарпатська ОДА

У Закарпатській обласній державній адміністрації вважають, що через "електоральні загравання" напередодні другого туру виборів мера Ужгорода в місті черговий антирекорд захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.

"Сьогодні в Ужгороді черговий антирекорд. У 106 мешканців підтвердили коронавірус методом ПЛР за останню добу. Тобто в обласному центрі міській владі не вдається зупинити масове поширення COVID-19. І різке збільшення хворих - це наслідок безвідповідальних і популістських її кроків, електоральних загравань, коли проводяться численні мітинги без дотримання елементарних обмежень - соціальної дистанції, носіння захисних масок тощо", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, до другого туру виборів мера в Ужгороді пройшов чинний глава міста Богдан Андрєєв і представник правлячої партії "Слуга народу" Віктор Щадей.

Також дивіться: Напередодні другого туру виборів мера Ужгорода СБУ викрито схему підкупу виборців, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж