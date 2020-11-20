У Луцькому геріатричному пансіонаті зафіксували спалах коронавірусу, виявили 50 інфікованих

У Луцькому геріатричному пансіонаті зафіксували спалах коронавірусу. Станом на 20 листопада виявили 50 випадків коронавірусної інфекції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила заступниця директора Волинського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Надія Костирка під час брифінгу.

Повідомляється, що захворіли 39 підопічних пансіонату та 11 працівників закладу.

Зазначено також, що на COVID-19 протестували 75 мешканців та 28 працівників будинку для літніх людей, у результаті чого зараження підтвердили у 18 мешканців пансіонату та 3 співробітників.

"У закладі провели медичне сортування хворих, виділили окремий поверх для хворих, їх ізолювали та забезпечили медичне спостереження", - поінформувала Костирка.

Більшість із захворілих лікуються амбулаторно, двоє госпіталізовані в обласну інфекційну лікарню.

"На жаль, оскільки це літні особи, 4 з них померли", - додала Костирка.

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