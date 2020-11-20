Лукашенко заявив про виявлення центрів спецслужб США в Києві та під Варшавою: Їх бачили розвідки РФ і РБ

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що в Києві нібито діє центр американських спецслужб. Наявність такого центру йому підтвердила розвідка РБ і РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів під час відвідин ВАТ "Гомсільмаш", передає кореспондент БЕЛТА.

Говорячи про події в Білорусі і навколо неї, Лукашенко наголосив, що "нас зараз терзають".

"Почали з "бліцкригу", квіточки та інше, радикалізація, страйки. Не пішли робітники. А що робити, а як підтримати протестні настрої, як далі рухатися? Дворові території. Я нещодавно казав: для когось це дворові території, жарти, а для нас навесні - це осередок громадянської війни, це стрілянина, вбивства людей. Що робитимемо потім?" - сказав він.

Лукашенко заявив, що нині проти країни працюють найпотужніші спецслужби світу.

"США - вони під Варшавою центр створили, а зараз у Києві створили. Нехай, я б сказав, але ми з росіянами, розвідки наша і російська попрацювали, побачили ці центри. Жодного поляка там немає. Це тільки територія. Там усі американці сидять - розумні, талановиті, здібні люди", - сказав він.

Лукашенко також зазначив, що насамперед використовуючи інтернет, сучасні технології, качають всю планету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдепартамент США попередив Лукашенка: настав час зупинити насильство

"Ось ви створили, ви качали, ви втручалися в чужі вибори, ось отримали самі, - констатував Лукашенко. - Це їм, розумієте, поперек горла Білорусь, треба зім'яти. Не вийде!"

"Тому потерпіть трішки, минуть вихідні - ми вам доповімо і щодо одного, і щодо другого питання", - резюмував він.