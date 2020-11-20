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Україна і ще шість країн-партнерів ЄС запровадили санкції проти Білорусі

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Україна і ще шість країн-партнерів ЄС запровадили санкції проти Білорусі
Сім країн-партнерів ЄС запровадили санкції проти чинної влади Білорусі. Їх ввели в зв'язку з "фальсифікацією виборів і порушенням прав людини".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає пресслужба Європарламенту.

Таким чином, до санкцій приєдналися Україна, Норвегія, Ісландія, Північна Македонія, Албанія, Ліхтенштейн і Чорногорія.

Нагадаємо, що стосовно офіційних осіб Білорусі ЄС вже ввів два блоки санкцій. У "чорному списку" перебувають 55 представників керівництва країни, включаючи Олександра Лукашенка і силовиків. Їм забороняється в'їзд в ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.

Разом з тим, раніше повідомлялося, що Європейський союз більше не надасть жодного євро уряду Олександра Лукашенка.

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Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Білорусі вирішило розширити санкційний список щодо Європейського союзу та Канади. Список у білоруському відомстві вирішили не публікувати.

Крім того, Білорусь знижує рівень своєї участі в програмі Європейського союзу "Східне партнерство". Тепер на самітах Мінськ буде представлений не міністрами, а експертами.

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Топ коментарі

  • Igor Porkhun
    Ничего странного... В Албании сейчас половина бизнеса - украинцы. А в летний сезон все забито украинцами... рашиков слышно очень редко и ОЧЕНЬ ТИХО... При мне росиянам в Саранде наваляли так, что мало не покажеться...
  • Анатолий К 65c6a92d
    Всі міста України придбали за бюджетні кошти автобуси і тролейбуси виробництва Білорусі, хоча такі самі є в Україні. А Білорусь голосує проти України разом з засрашкою в ООН. То перекривайте цю лавочку, хай вони продають свої автобуси і тролейбуси в парашію.
  • Александр Ивашин
    Правильньій шаг Украиньі , против шерсти и Минску и Москве. И никто на форуме не кричит про "агента Кремля" Зеленского , почему ?
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