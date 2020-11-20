Шевчук назвав кроки для виходу з конституційної кризи: Тупицького потрібно усунути і відкрити щодо нього кримінальне провадження

Для виходу з конституційної кризи, спричиненої рішенням КС про скасування відповідальності за брехню в деклараціях, необхідно насамперед усунути чинного голову суду Олександра Тупицького.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ ексглава КС Станіслав Шевчук, перераховуючи відповідні кроки.

"По-перше, я не бачу жодних перспектив перебування у суді пана Тупицького, який набуває права власності на землю в Криму. Це нонсенс. Треба прибрати Тупицького з посади, інакше ніякі запобіжники не спрацюють. Щодо нього потрібна кримінальна справа, там є що розслідувати. Кримінально-процесуальний кодекс містить чіткий механізм відсторонення Тупицького після підозри", - вважає Шевчук.

Крім того Шевчук каже, що УДО має забезпечити йому доступ у будівлю КС, де він був поновлений на посаді голови суду ще в грудні минулого року.

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"По-третє, після відсторонення Тупицького заступник голови суду Сергій Головатий буде виконувати обов’язки і може ухвалити рішення щодо визнання протоколів про моє поновлення", - додає Шевчук.

Він також підкреслює, що рішення КС було ухвалено в конфлікті інтересів.

"Троє суддів повинні були задовольнити відводи, а щодо одного судді порушена кримінальна справа у тій статті, яку скасували в цьому рішенні, а щодо трьох – було виписано адмінпротоколи щодо корупції за недостовірне декларування. Вони були зацікавлені в такому рішенні і проголосували "за"… За регламентом, за 3 дні треба роздавати проєкт рішення. Він розданий вранці, проголосований. Дуже поспішали", - зазначає Шевчук.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.