Євроінтеграція та співпраця з Україною будуть серед пріоритетів новообраної президентки Санду, - заступник голови парламенту Молдови Попшой
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови парламенту Республіки Молдова Міхай Попшай під час дискусії Київського безпекового форуму.
"В плані зовнішньої політики європейська інтеграція є основою нашої виборчої програми. Це частина нашої політичної ДНК. Тому ми націлені на співпрацю з нашими партнерами - Україною, Грузією та іншими учасниками програми Східного партнерства, а також на двосторонніх засадах, щоб переймати передовий досвід в плані гармонізації законодавства, а також досягати синергії і разом відстоювати спільні інтереси щодо вступу в ЄС", - сказав він.
Попшой також зазначив, що незважаючи на перемогу на виборах Маї Санду, політична ситуація в Молдові залишається складною.
"Ситуація непроста. Ми, можливо, виграли бій, але попереду ще війна", - сказав він.
Заступник Голови молдовського парламенту зазначив, що повноваження президента цієї країни дуже обмежені і новий лідер потребуватиме підтримки парламенту і уряду.
"Маї Санду потрібна більшість, яка поділяє орієнтацію на порядок денний її виборчої програми. А для цього дійсно потрібні дочасні парламентські вибори, оскільки цей парламент повністю дискредитований", - наголосив Попшой.
Він також додав, що команда Маї Санду ніколи не йшла на компроміс щодо власних принципів.