Плівки Вовка доводять, що моє звільнення було "переворотом" з метою захоплення КС, - Шевчук

Скандальні записи НАБУ з Окружного адмінсуду Києва доводять факт перевороту в Конституційному Суді з метою встановлення контролю над ним.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ ексголова КС Станіслав Шевчук.

Він нагадує, що на плівках НАБУ пан Вовк обговорює 19 травня зі своїми колегами те, що Конституційний Суд вже належить їм.

"Загалом ця справа має подвійне значення, з одного боку її розслідує ДБР під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора, це підслідність ДБР, з іншого - є епізод з КСУ на плівках ОАСК, це підслідність НАБУ, тому що є відомий епізод на цих плівках, які вже потрапили в ЗМІ, де голова ОАСК 19 травня зухвало констатує що "Конституційний Суд вже належить нам", - говорить Шевчук.

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При цьому ексголова переконаний, що його звільнення було частиною плану із захоплення КС.

"Зараз після початку слідства та отримання записів, я ще раз переконався, що це дійсно був переворот, який був замаскований під нібито дисциплінарну процедуру, замовник якого був не в суді. Тупицький зі своїм угрупованням був лише виконавцем", - додає Шевчук.

Повний текст інтерв'ю зі Станіславом Шевчуком читайте за посиланням.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Деяким суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не змогли вручити повістки, тому що судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".