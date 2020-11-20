У Януковича залишається ще один заочний арешт, вирок, який набув чинності, і рішення суду про його затримання, - Офіс Генпрокурора
Як розповів у п'ятницю на пресконференції в Києві заступник керівника департаменту у "справах Майдану" Офісу Генпрокурора Денис Іванов, Київський апеляційний суд досі не видав повний текст рішення про скасування заочного арешту для Януковича, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Те, що сьогодні було озвучено під час оголошення повного тексту, і те, що було розміщено в інтернеті, на мою думку, не зовсім відповідає чинному кримінальному законодавству... це моя суб'єктивна думка як прокурора, який підтримує процесуальне керівництво в цьому провадженні", - сказав він.
Іванов зазначив, що апеляційний суд стверджує, що наявності міжнародного розшуку Януковича прокурор і слідчий не довели, у зв'язку з чим справу скеровано на новий розгляд.
"Якби справді було встановлено такі обставини, то була б пряма відмова в задоволенні клопотання слідчого і прокурора", - сказав заступник начальника департаменту.
При цьому він наголосив, що суд визнав обґрунтованість обвинувачення Януковича щодо організації силового розгону мітингувальників.
"На сьогодні це рішення (щодо скасування рішення про заочний арешт і скерування справи на повторний розгляд - ред.) має негативні наслідки для слідства лише в тому, що слідчому і прокурору необхідно заново проходити процес доведення обставин у суді першої інстанції", - пояснив представник офісу генпрокурора.
Іванов наголосив, що прокуратура підтримуватиме своє клопотання про заочний арешт у суді першої інстанції.
"Це рішення (Київського апеляційного суду - ред.) не означає, що у Януковича є можливість повернутися і щодо нього не буде застосовано заходів кримінально-правового характеру. Ви всі знаєте, що у справі щодо державної зради вирок набув чинності, його засуджено до 13 років позбавлення волі. В іншому кримінальному провадженні... щодо захоплення державної влади стосовно Януковича обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. І щодо цього рішення захист наразі здійснює певні апеляційні процедури. Вчора засідання було відкладено, наступне призначено на 28 грудня цього року", - акцентував увагу заступник начальника департаменту.
За його словами, після винесення рішення про скасування заочного арешту прокуратура звернулася до суду для надання дозволу на затримання Януковича. "Слідчий суддя Печерського суду дала дозвіл у разі появи підозрюваного Януковича затримати його і доставити до суду для вирішення питання про застосування запобіжного заходу", - додав Іванов.