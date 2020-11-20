У Януковича залишається ще один заочний арешт, вирок, який набув чинності, і рішення суду про його затримання, - Офіс Генпрокурора

В офісі Генерального прокурора пояснюють, що стосовно експрезидента Віктора Януковича діє друге рішення про заочний арешт, також суд виніс постанову про його затримання для обрання запобіжного заходу.

Як розповів у п'ятницю на пресконференції в Києві заступник керівника департаменту у "справах Майдану" Офісу Генпрокурора Денис Іванов, Київський апеляційний суд досі не видав повний текст рішення про скасування заочного арешту для Януковича, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Те, що сьогодні було озвучено під час оголошення повного тексту, і те, що було розміщено в інтернеті, на мою думку, не зовсім відповідає чинному кримінальному законодавству... це моя суб'єктивна думка як прокурора, який підтримує процесуальне керівництво в цьому провадженні", - сказав він.

Іванов зазначив, що апеляційний суд стверджує, що наявності міжнародного розшуку Януковича прокурор і слідчий не довели, у зв'язку з чим справу скеровано на новий розгляд.

"Якби справді було встановлено такі обставини, то була б пряма відмова в задоволенні клопотання слідчого і прокурора", - сказав заступник начальника департаменту.

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При цьому він наголосив, що суд визнав обґрунтованість обвинувачення Януковича щодо організації силового розгону мітингувальників.

"На сьогодні це рішення (щодо скасування рішення про заочний арешт і скерування справи на повторний розгляд - ред.) має негативні наслідки для слідства лише в тому, що слідчому і прокурору необхідно заново проходити процес доведення обставин у суді першої інстанції", - пояснив представник офісу генпрокурора.

Іванов наголосив, що прокуратура підтримуватиме своє клопотання про заочний арешт у суді першої інстанції.

"Це рішення (Київського апеляційного суду - ред.) не означає, що у Януковича є можливість повернутися і щодо нього не буде застосовано заходів кримінально-правового характеру. Ви всі знаєте, що у справі щодо державної зради вирок набув чинності, його засуджено до 13 років позбавлення волі. В іншому кримінальному провадженні... щодо захоплення державної влади стосовно Януковича обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. І щодо цього рішення захист наразі здійснює певні апеляційні процедури. Вчора засідання було відкладено, наступне призначено на 28 грудня цього року", - акцентував увагу заступник начальника департаменту.

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За його словами, після винесення рішення про скасування заочного арешту прокуратура звернулася до суду для надання дозволу на затримання Януковича. "Слідчий суддя Печерського суду дала дозвіл у разі появи підозрюваного Януковича затримати його і доставити до суду для вирішення питання про застосування запобіжного заходу", - додав Іванов.