Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до катастрофи, - експерт

Підвищення тарифу на передачу електроенергії стане катастрофою для транспортної галузі.

Про це написав генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак в колонці для The page.

За оцінкою експерта, підвищення тарифу призведе до необґрунтованих витрат підприємств транспорту в розмірі щонайменше 500 млн грн на рік. Що, з огляду на нинішню ситуацію в транспортній галузі, стане критичним для підприємств. "За підсумками січня-вересня 2020 транспортні підприємства зменшили обсяг перевезень вантажів на 13% порівняно з січнем-вереснем 2019 року. Пасажирські перевезення впали на 40% в порівнянні з першими трьома кварталами 2019 року. Як наслідок, за 10 місяців 2020 чистий збиток АТ "Укрзалізниця" становив 11, 8 млрд грн, тоді як ще рік тому був чистий прибуток", - зазначив Гусак.

Він звернув увагу, що нинішнє підвищення тарифу на передачу електроенергії вже друге за рік, з 1 липня поточного року тариф вже було піднято удвічі. Що в умовах кризи, викликаної пандемією, за його словами, просто добиває економіку країни.

При цьому Гусак підкреслив: від збільшення тарифу постраждають і пересічні українці, які змушені будуть платити підвищені ціни, зокрема за надання транспортних послуг. "Додаткові витрати понесе не тільки транспортна галузь — рішення НКРЕКП торкнеться й кінцевого споживача. Підвищення цін на передачу електроенергії збільшить витрати електротранспортних підприємств, і вони будуть змушені підвищити тарифи на перевезення. Зокрема, можуть зрости ціни на проїзд в електричних видах транспорту: метро, тролейбусах, трамваях", - зазначив Гусак.

Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, підвищила з 1 грудня 2020 року на 30% - з 240,23 грн / МВт-година до 312,76 грн / МВт-год. Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до закриття промислових підприємств і падіння економіки. А народний депутат, голова профспілки шахтарів Михайло Волинець прогнозує закриття шахт в разі зростання тарифів на струм. У свою чергу економічний експерт Андрій Новак підкреслив: підвищення тарифу на передачу електроенергії запустить ланцюгову реакцію зростання цін на всі товари і послуги.