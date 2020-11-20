Спецкомісія ВР розгляне звернення шведського інвестора SCANIA

Тимчасова спеціальна комісія з питань захисту прав інвесторів візьме до розгляду звернення шведського інвестора, компанії Scania.

19 листопада відбулась зустріч представників "Сканія Україна" з керівництвом спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів, щодо судових справ між ТОВ "Сканія Україна" та колишнім дилером компанії.

Шведська компанія Scania, яка входить у групу Volkswagen, представлена в Україні з 1993 року та працює через мережу дилерів. З одним зі своїх дилерів, ТОВ "Фірма Журавлина", Scania вирішила розірвати відносини ще у 2012 році.

Причиною стали не дотримання дилером умов договору про співпрацю між компаніями. Його "спіймали" на використанні не оригінальних деталей під час ремонту автомобілів Scania. Такі методи ведення бізнесу не відповідають стандартам шведського інвестора, тому Scania вирішила офіційно розірвати договір. Про що офіційно повідомила дилера.

Однак, зробити це вдалося лише через суд у 2017 році. А у 2020 році екс-дилер пред'явив рахунок Scania на 123 млн. грн. нібито за не продані з його вини автомобілі, запчастини та ненадані послуги. І український суд підтримав позицію дилера, який не дотримувався вимог договору.

Найближчим часом парламентська Спецкомісія заслухає всі сторони щодо обставин цієї справи.

Нагадаємо, Scania є однією з провідних автомобільних компаній на світовому ринку, виробником важкого вантажного транспорту, автобусів, індустріальних і морських двигунів. В Україні мережа з продажу і обслуговування техніки Scania складається з 8 дилерських центрів. Сервісні станції надають повний комплекс послуг з технічного обслуговування і ремонту техніки Scania в Україні.