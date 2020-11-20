Окружний адмінсуд відкрив провадження за позовом Бабікова до ДБР

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом колишнього заступника голови ДБР Олександра Бабікова, який оскаржує своє звільнення з Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, інформує Цензор.НЕТ.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Олександра Бабікова до Державного бюро розслідувань. Серед вимог вказаного позову - визнати протиправним та скасувати наказ ДБР про звільнення Олександра Бабікова з посади першого заступника директора ДБР, поновити його на посаді та стягнути з Бюро середній заробіток за час вимушеного прогулу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, позов від Бабікова, в якому він оскаржує звільнення, надійшов в ОАСК 12 листопада.

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3 листопада стало відомо, що виконуючий обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов підписав наказ про звільнення свого першого заступника Олександра Бабікова.

Пізніше стало відомо, що Бабіков пішов на лікарняний, його звільнення заблоковано. У НАЗК заявили: звільняючи Бабікова з посади заступника голови ГБР, керівник бюро "просто виконав закон".