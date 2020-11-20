Центрам екстреної медицини з квітня виплатили 3,9 млрд гривень за пацієнтів з COVID-19, - НСЗУ

Центрам екстреної медицини виплатили 3,9 млрд гривень за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 з квітня.

Про це повідомляє пресслужба Національної служби здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 найбільші суми отримали Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва - 516 млн гривень, Львівської області - понад 351 млн гривень і Харківській - 336 млн гривень.

НСЗУ уклала договори з 25 Центрами екстреної медичної допомоги кожній області країни і столиці.

"Цим закладам НСЗУ за квітень-жовтень виплатила понад 5 млрд грн за надання екстреної допомоги пацієнтам та понад 3,9 млрд грн - за надання допомоги пацієнтам з COVID-19. Загалом, 25 центрів екстреної медицини за сім місяців 2020 року отримали від НСЗУ понад 8,9 млрд грн", - сказано в повідомленні.

Надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 і з підозрою на нього є безкоштовним.

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