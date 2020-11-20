"Дороги, які ми вибираємо": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять другий тур місцевих виборів, COVID і "Велике будівництво"

Сьогодні, 20 листопада, о 21:00, в студії соціально-політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", обговорять результати виборів: хто насправді отримав владу в містах; другий тур місцевих виборів: чому люди не прийшли голосувати і чи вдасться переможцям управляти містами без народної підтримки; COVID і "Велике будівництво": хто краде