Новини • Окуповані території - Крим і Донбас

МінТОТ закликає не називати Крим "анексованим": він "тимчасово окупований"

2 54713
МінТОТ закликає не називати Крим "анексованим": він "тимчасово окупований"
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій закликало не використовувати щодо Криму термін "анексований". Відповідно до Закону України, півострів - це тимчасово окупована територія.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"Єдина країна, яка називає Крим і Севастополь анексованим - це Російська Федерація. Все міжнародне співтовариство використовує формулювання "тимчасово окуповані території" як щодо півострова, так і стосовно Донбасу. Дозволяється також використання формулювання "спроба анексії" щодо Криму, але не "анексія". Це вкрай важливо і для нас зокрема. Це підкреслює відповідні зобов'язання РФ з міжнародного гуманітарного права", - заявив заступник міністра Ігор Яременко.

Він також зазначив, що визначення "анексія" фактично продовжує російський наратив про те, що питання повернення Криму Україні нібито є закритим.

Читайте також: Процес реінтеграції Донбасу розглядається лише в комплексі з окупованим Кримом, - Мінреінтеграціі

"Ми з цим абсолютно не згодні, а отже наполегливо просимо користуватися терміном "тимчасова окупація", адже Крим, я впевнений, повернеться під контроль України", - додав дипломат.

Нагадаємо, 18 листопада Третій комітет Генасамблеї ООН визнав незаконними російські органи влади в Криму. Зокрема, в резолюції засуджується незаконне встановлення російської юрисдикції та адміністрації в Криму.

Топ коментарі

  • Nataliia Radchenko
    У нас есть и мин ТОТ и мин этот - а власти работающей на страну НЕТ!
  • Zelya Vsyo
    Закройте всё с оккупированными парашей территориями, закройте границу с самой парашей и лукой, разорвите с ними дипотношения, а потом называйте эти территории как хотите, идиоты. МинТОТ призывает не называть Крым "аннексированным": он "временно оккупирован" - Цензор.НЕТ 763
  • Толык
    А её не было, все 30 лет независимости была не власть, а кучки людей, которые старались побольше украсть пока это для них возможно. Затем приходили другие, которые за определённую мзду прощали папэрэдников и всё начиналось по новому
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини