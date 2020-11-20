Новини • Коронавірус і карантин

У столичній лікарні наклала на себе руки пенсіонерка, яка лікувалася від коронавірусу

13 12742
У столичній лікарні наклала на себе руки пенсіонерка, яка лікувалася від коронавірусу
У київській лікарні №12 повісилася жінка, яка лікувалася від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це повідомили в поліції Києва.

Подія сталася 19 листопада в Печерському районі столиці.

"Жінка була 1942 року народження, в лікарні №12 вона справді лікувалася від коронавірусу. Відкрито кримінальне провадження за ст.115 КК - умисне вбивство з позначкою "самогубство", - зазначили в поліції.

Це вже п'ятий випадок самогубства в Києві з вересня серед хворих на коронавірус.

Читайте також: У київських лікарнях для пацієнтів з COVID-19 за тиждень двоє пацієнтів вчинили самогубства, - прокуратура

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    Это доведение до самоубийств.. просто все деньги ушли в Феофанию для модных пацанчиков..
  • Бяка Бука
    видимо прайс за услуги показали
  • Власов Сергей b3083465
    Статья доведение до самоубийства прямо адресовать президенту Вр Км и прочей мишуре под псевдоименем гос структуры и всей правящей быдлоте
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини