З початку доби окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС. ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ООС.
Так, у районі населеного пункту Шуми противник намагався спровокувати наших захисників, відкривши вогонь зі стрілецької зброї. Окрім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог застосував гранатомети різних систем, стрілецьку зброю неподалік Авдіївки, Кам’янки та Водяного.
Неприцільний вогонь не становив загрози для життя та здоров’я українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
Бойових втрат та поранень серед воїнів Об’єднаних сил немає.
У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 16 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 188 вибухонебезпечних предметів.
У районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається контрольованою українськими воїнами.