Напередодні річниці Майдану Офіс президента готує провокації проти Порошенка і "ЄС", - Ар'єв

На замовлення Офісу президента Зеленського у Києві організовуються провокації, спрямовані проти п’ятого президента Петра Порошенка та партії "Європейська Солідарність".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Володимир Ар'єв.

Парламентарій із журналістами приїхав у місце збору так званих "пікетувальників" під транспортною розв’язкою на Либідській площі. Чоловіки спортивної статури відмовились пояснювати мету зібрання і заявили, нібито їдуть "на футбол". Побачивши журналістів, невідомі розбіглися у темряві.

За інформацією Володимира Ар’єва, планується провокація біля будинку п’ятого президента Порошенка. Вранці також відбулося "пікетування" біля офісу партії "Європейська Солідарність", частина учасників якого не змогли навіть пояснити суть своїх вимог, відмовлялись від спілкування і ховали обличчя.

"Часи тітушок, коли Янукович надсилав на опозицію натренованих і проплачених людей, повернулися. Ви бачите групу людей, які зараз збираються за замовленням Офісу президента України, особисто Зеленського, який злякався того, що йому доводиться відповідати за все те, що він наробив, зокрема, за розвал фінансів, за повний провал підготовки до другої хвилі коронавірусу. Він зараз намагається всі свої провали переключити на свого попередника Порошенка", – зазначив нардеп.

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"Зараз люди збираються їхати за гроші Офісу президента і влаштовувати акцію, за нашою інформацією, під будинком п’ятого президента Петра Порошенка. Все це напряму пов’язано з тою акцією, яка сьогодні була під будинком, де розташований Офіс "Європейської Солідарності", – зауважив Ар’єв.

"Сьогодні тітушками фактично паплюжиться річниця Революції Гідності. 7 років тому люди вийшли з протестом проти влади, а сьогодні Офіс президента збирає проплачених людей для того, щоб зганьбити річницю Революції Гідності", – зауважує депутат.

Ар’єв вважає, що в Офісі президента намагаються відволікти увагу від катастрофічних провалів влади і дедалі очевиднішої колаборації з проросійською п’ятою колоною.

На тлі обшуків у Музеї Небесної Сотні, переслідування активістів Майдану, порушення за заявою Рената Кузьміна кримінальної справи проти лідерів Революції Гідності Офіс президента Зеленського намагається створити фейковий інформаційний привід і дискредитувати лідера опозиційної політичної сили – переконаний Ар’єв.

"Ми вважаємо, що це є яскравим проявом слабкості влади. Тому що сильна влада бере на себе відповідальність. І вже, Володимире Олександровичу Зеленський, пора відповідати за півтора роки своєї діяльності, а не намагатися все спихнути на свого попередника. Півтора роки – це вже зараз уже всі ваші фейли. Тому що сьогодні ви розвалюєте і розкрадаєте армію, крадете мільярди гривень на програмі "Великого будівництва", – зауважив Ар’єв.