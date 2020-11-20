Зеленський хворіє на COVID-19 "не в суперлегкій формі" і лікується у "Феофанії" за рішенням лікарів, - заступник глави ОП Тимошенко

Рішення про лікування президента України Володимира Зеленського в лікарні "Феофанія" було прийнято лікарями. Госпіталізація ніяк не позначилася на працездатності глави держави.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення помістити його в лікарню було прийнято лікарями. Вони краще, ніж хто б то не було, оцінюють ситуацію", - сказав Тимошенко.

"Я б не сказав, що він (Зеленський. - Ред.) хворіє в якійсь суперлегкій формі", - додав заступник голови Офісу президента.

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За словами Тимошенка, госпіталізація президента не позначилася на графіку роботи.

"У нас весь час триває робота в телефонному режимі. Скрізь встановлено системи відеозв'язку, зокрема спецзв'язок проведено у "Феофанії". Президент весь час проводить різні наради, в різних складах. Робота не зупиняється. А президент, знову ж таки - згідно з рішенням лікарів, перебуває в лікарні під наглядом", - сказав він.

9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на Covid-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак проходять лікування від Covid-19 в лікарні "Феофанія".

18 листопада прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що Зеленський із кожним днем ​​почувається дедалі краще.

19 листопада президент повідомив, що його повторний тест на COVID-19 виявився позитивним, але він почувається краще.

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