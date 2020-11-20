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Імунітет у тих, хто перехворів на COVID-19, зберігається мінімум пів року, - вчені

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Імунітет у тих, хто перехворів на COVID-19, зберігається мінімум пів року, - вчені
У людей, які перенесли коронавірус COVID-19, збережеться імунітет проти повторного захворювання як мінімум на пів року. Вчені Університету Оксфорда з'ясували це за підсумками масштабного дослідження, результати якого оприлюднили в п'ятницю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми можемо бути впевнені, що як мінімум у короткостроковій перспективі більшість людей, які хворіли на COVID-19, не заразяться ним ще раз", - заявив професор університету та один із авторів дослідження Девід Ейр.

За підсумками дослідження вчені прийшли до висновку, що можливість заразитися повторно після коронавірусу впродовж шести місяців зберігається, але такі випадки були вкрай рідкісні. Проте, даних про те, як скоро можна заразитися COVID-19 повторно, у них поки немає.

Кінцева мета дослідження - з'ясувати, скільки часу перебуватиме під захистом імунітет людини після того, як він подолав викликану вірусом хворобу.

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Під час дослідження вони аналізували інформацію, отриману від 12 тис. співробітників сфери охорони здоров'я, які працювали з пацієнтами з COVID-19 понад 30 тижнів (майже сім місяців).

Топ коментарі

  • Baks13
    Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода, - ученые - Цензор.НЕТ 1063Представьте следующее лето. Мы все пережили зиму, больше нет коронавируса. Погода прекрасная, мы все сидим в кафешках. И мечтаем о том, как хорошо нам было в масках, потому что придумали новый вирус и мы все теперь вынуждены носить подгузники, потому что новый вирус провоцирует расстройство.
  • Olexandr Chornogorodskij
    ******* канєшно...але я вже 1,5місяці ніяк після корони відійти не можу...задишка може бути на рівному місці...
  • Максим Воронцов a6167232
    Тю... А писали, что 2-3 месяца максимум. И что некоторые уже успели переболеть- повторно и не один раз....
    Вы там между собой уж определитесь, какую дичь выпускать "в эфир". Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода, - ученые - Цензор.НЕТ 4532
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