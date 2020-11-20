Пораненого вчора біля Авдіївки воїна евакуйовано в Дніпро, загрози життю немає, - Міноборони

У Дніпропетровську обласну клінічну лікарню імені Мечникова евакуаційним транспортом доставлено військовослужбовця Об'єднаних сил, який зазнав поранення в районі Авдіївки Донецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

За словами генерального директора ОКБ ім. Мечникова Сергія Риженка, військовослужбовцю ЗСУ надали допомогу в 66-му військовому мобільному госпіталі, а потім доставили на подальше лікування в Дніпро.

"21-річний воїн зазнав важкої черепно-мозкової травми, акубаротравми і поранення ока. Після прибуття в лікарню Мечникова пораненого оглянули всі фахівці та обробили рани. Пацієнт лікується у відділенні політравми. Він у стані середньої тяжкості, потроху йде на поправку і зараз загрози життю військового немає", - повідомив Риженко.

Вже сьогодні ввечері пораненого планують перевести в нейрохірургічне відділення.

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