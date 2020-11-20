Кабмін змінив Буславець на Бойка на посаді в.о. міністра енергетики

Виконуючим обов'язки міністра енергетики замість Ольги Буславець призначено її заступника Юрія Бойка.

Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду 20 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кабміну.

"Під час засідання Уряду прем'єр-міністр подякував Ользі Буславець за зміни, які вдалося реалізувати в ці непрості для країни місяці. Також Денис Шмигаль зазначив, що Ольга Буславець залишається працювати в урядовій команді", - сказано в повідомленні.

Ольга Буславець виконувала обов'язки міністра енергетики з квітня. До цього вона була гендиректором Директорату енергетичних ринків Міненерго.

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Юрій Бойко був призначений заступником міністра енергетики у травні. В енергетичній сфері він працює 25 років, до призначення був заступником директора з економіки та фінансів держпідприємства "Енергоринок".