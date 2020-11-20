Кошти з COVID-фонду на будівництво доріг не направляли, - заступник голови ОП Тимошенко

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявляє, що виділених для боротьби з COVID-19 бюджетних коштів на будівництво доріг не спрямовували.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Перше: гроші на дороги - це гроші Дорожнього фонду. Друге - кредитні гроші, коли "Укравтодор" укладає кредитні контракти з міжнародними інституціями. Третє - це гроші, які було виграно в Стокгольмському арбітражі. Так, справді, якусь частину з них було спрямовано до Загального фонду, але ніхто не забирав їх з боротьби з коронавірусом! Це гроші, які планувалися на дороги! "Коронавірусні" гроші планувалися окремо, і частину з них не витрачено досі", - сказав Тимошенко.

Він зазначив також, що це сталося з різних причин.

"Десь у цьому немає необхідності, десь тендер не провели, десь справді за цими позиціями наразі необхідності їх витрачати немає, Кабінет Міністрів перекидає їх на інші позиції. Ви ж зрозумійте, це бюджетні гроші. Це не так, що ти з однієї кишені взяв, до іншої поклав. Це все одно процес, який займає декілька тижнів", - сказав Тимошенко.

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Заступник керівника Офісу президента також зазначив, що 17 листопада Верховна Рада спрямувала додатково 10 млрд грн у Фонд боротьби з коронавірусом для збільшення запасу, щоб "усіх заспокоїти".

"Тобто всі ці інсинуації з приводу того, що гроші відправлено на дороги, а у коронавірусному фонді їх немає - неправда. Гроші і зараз є", - наголосив він.

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