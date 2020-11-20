На Донеччині 9 осіб отримали по 300 тис. грн компенсації за зруйноване внаслідок збройної агресії РФ житло, - Мінреінтеграції

Перші дев'ять заявників у Донецькій області отримають компенсацію за зруйноване внаслідок збройної агресії РФ житло.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відбулося перше засідання комісії з розгляду питань, пов'язаних із наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновані внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, викликаної збройною агресією Росії в Донецькій області.

"Під час засідання комісія розглянула 10 заяв про виплату грошової компенсації. Вісім житлових об'єктів розташовані на території військово-цивільної адміністрація селища Зайцеве, два - в місті Авдіївка. За результатами розгляду, прийнято рішення про надання грошової компенсації власникам 9 об'єктів зруйнованого житла, для однієї заявки комісія продовжила термін для ухвалення рішення", - сказано в повідомленні.

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За результатами засідання власники 9 житлових будинків (квартир) отримають компенсацію на загальну суму 2,7 мільйона гривень, що становить 300 тис. гривень на особу.

18 листопада аналогічне засідання відбулося в Луганській області. Після обстеження зруйнованих об'єктів, комісія розглянула перші 8 заяв на виплату грошової компенсації і прийняла рішення про надання такої компенсації власникам. Три з них розташовані в місті Попасна, а ще п'ять - у місті Лисичанськ. Отже, власники зруйнованого житла отримають компенсацію на загальну суму близько 2,3 млн гривень, що в середньому становить 290 тис. гривень за кожною заявкою.

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З ініціативи уряду в держбюджеті на 2020 рік вперше, за час збройної агресії РФ проти України, було передбачено 20 млн гривень для виплати грошової компенсації громадянам, чиє житло було зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, викликаної збройною агресією РФ. Кабінет Міністрів ухвалив відповідну постанову №767 2 вересня 2020 року.