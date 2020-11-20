З 21 листопада почнуть діяти нові санкції за порушення карантину. Поліція працюватиме на профілактику, - Клименко
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.
У повідомленні зазначається: "Відповідно до прийнятого Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема - респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, тягне за собою накладення штрафу від 170 до 255 гривень.
"Відповідно до нововведень, поліцейські тепер можуть не лише складати адміністративні протоколи за порушення карантину, а й на місці виносити рішення стосовно фізичних осіб, котрі перебувають у громадських будівлях чи транспорті без вдягнутих масок або респіраторів. Але першочергово поліцейські діятимуть превентивно, тобто спершу зроблять зауваження. І лише у випадку відмови будуть документувати дії правопорушника", - роз’яснив Голова Національної поліції України Ігор Клименко
Крім того, у суботу та неділю поліцейські на території держави проводитимуть рейдові перевірки, аби проконтролювати дотримання суб’єктами господарювання рішення Уряду щодо "карантину вихідного дня".