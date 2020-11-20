"Для мене честь служити Україні", - Марків поновив службу в Нацгвардії

Військовослужбовець Віталій Марків, який 3,5 роки перебував в італійській в'язниці і був звільнений 3 листопада за апеляцією, поновився на службі в Національній гвардії України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.

Марків повідомив: "Службу я вже відновив. Офіційно перебуваю зараз у відпустці. У мене 26 днів, щоб пройти медичний огляд, реабілітацію. Потім плануємо з дружиною на кілька днів поїхати у відпустку десь на території України. Пізніше буде служба в Національній гвардії України. Я повернуся в свій батальйон (ім. Кульчицького)".

Він зазначив, що займатися політикою на кшталт Надії Савченко не збирається: "Я - особа аполітична. Військовослужбовці мають бути поза політикою. Свої політичні погляди, на мою думку, військовослужбовець має висловлювати під час таємного голосування".

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При цьому він додав, що вже готовий їхати на передову, але зобов'язаний пройти медогляд і всі протокольні процедури.

"Звик по життю закінчувати речі. Якщо присвятив себе військовій службі, тим більше, що у мене підписано контракт на 5 років, то бачу майбутнє поки у військовій кар'єрі. Не просто служити для галочки, до якогось певного звання ... Я цим живу. Пишаюся. Для мене військова форма має величезне значення. Для мене честь служити Україні", - резюмував Марків.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.