Чинного мера Сум Лисенка переобрано у другому турі

Чинного мера Сум Олександра Лисенка переобрано на посаді. Він переміг у другому турі виборів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Сумська міськрада.

Згідно із затвердженим протоколом міськвиборчкому, за Олександра Лисенка проголосували 26 446 виборців, а за кандидата від "Євросолідарності" Вадима Акперова - 16 567 виборців.

Лисенко був обраний мером Сум на позачергових виборах у травні 2014 року, а на чергових місцевих виборах у жовтні 2015 року був обраний знову.

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