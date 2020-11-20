Чинного мера Сум Лисенка переобрано у другому турі
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Чинного мера Сум Олександра Лисенка переобрано на посаді. Він переміг у другому турі виборів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Сумська міськрада.
Згідно із затвердженим протоколом міськвиборчкому, за Олександра Лисенка проголосували 26 446 виборців, а за кандидата від "Євросолідарності" Вадима Акперова - 16 567 виборців.
Лисенко був обраний мером Сум на позачергових виборах у травні 2014 року, а на чергових місцевих виборах у жовтні 2015 року був обраний знову.