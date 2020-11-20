Новини • Місцеві вибори-2020

Чинного мера Сум Лисенка переобрано у другому турі

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Чинного мера Сум Лисенка переобрано у другому турі
Чинного мера Сум Олександра Лисенка переобрано на посаді. Він переміг у другому турі виборів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Сумська міськрада.

Згідно із затвердженим протоколом міськвиборчкому, за Олександра Лисенка проголосували 26 446 виборців, а за кандидата від "Євросолідарності" Вадима Акперова - 16 567 виборців.

Лисенко був обраний мером Сум на позачергових виборах у травні 2014 року, а на чергових місцевих виборах у жовтні 2015 року був обраний знову.

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Топ коментарі

  • Elvic Vic
    Очередное уже много раз проанансированое другими партиями и их интересанами "поражение" "Батьківщини" Чинного мера Сум Лисенка переобрано у другому турі - Цензор.НЕТ 1474 ...

    Вообще-то у "Батькивщині" 2-й результат по количеству депутатов 4225 . У ЖОПы на 200 мандатов меньше , а у ПЕС - на более , чем 500 , и на 350 больше , чем у "Майбаха" .

    Но и по количеству голов пока 3-й результат , после Слуг , Майбаха .
  • Molli
    Вам разве гетьман не сказал, что ПЕС победила всех на выборах?
  • Don Bessam dc0e2bc1
    кароче патриото натуральнэ...
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