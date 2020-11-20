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У Росії пасажира маршрутки вбили за прохання надягти маску в громадському транспорті

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У Росії пасажира маршрутки вбили за прохання надягти маску в громадському транспорті
У російському Санкт-Петербурзі вбили пасажира маршрутки після того, як він попросив двох інших пасажирів надягти маски. Підозрюваного у скоєнні злочину затримали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

Увечері 17 листопада 53-річний чоловік повертався додому на маршрутці, де у нього виник конфлікт із двома пасажирами, зазначили в Міністерстві внутрішніх справ РФ.

За даними слідства, пасажир зробив зауваження чоловікові і жінці і попросив їх надягти захисні маски, які обов'язково потрібно носити у громадському транспорті міста. Конфлікт продовжився на вулиці.

Пасажира, який зробив зауваження, вбили ножем у спину, зазначають слідчі. Підозрюваного в нападі вже затримали. У МВС запевняють, що затриманого вже судили за незаконний збут наркотиків і навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю.

Читайте також: Судитися за неносіння маски вийде дорожче, ніж заплатити штраф, - міністр юстиції Малюська

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Дикарями были, дикарями есть, дикарями и остануться.
  • Прощай немытая раССея
    В России пассажира маршрутки убили за просьбу надеть маску в общественном транспорте - Цензор.НЕТ 9511
  • Энтони Вильямс
    В России пассажира маршрутки убили за просьбу надеть маску в общественном транспорте - Цензор.НЕТ 4557
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