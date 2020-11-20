Кнопкодавство в Zoom: замість "слуги народу" Іванова на комітеті ВР 6 разів проголосувала невідома жінка, - "ЧЕСНО". ВIДЕО

На засіданні Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 18 листопада, яке проходило в режимі відеоконференції, замість мажоритарника СН Володимира Іванова 6 разів проголосувала невідома жінка.

Про це повідомляє рух "ЧЕСНО", інформує Цензор.НЕТ.

Засідання проходило в режимі відеоконференції на платформі Zoom.

Перед початком засідання голова комітету Андрій Клочко ("Слуга народу") провів перекличку і нарахував, що присутні 22 з 27 членів комітету. Під час переклички Іванов на своє прізвище не відгукнувся, його акаунт у загальній сітці вікон теж не з'явився, але Клочко сказав, що нібито бачить його.

Перші півтори години Іванов взагалі ніяк не виявляв присутності на засіданні комітету і пропустив 5 голосувань. Після цього проголосував щодо одного з питань, але тут же вийшов із кімнати з телефоном біля вуха, і до кінця засідання перед камерою більше не з'являвся.

Незабаром перед об'єктивом камери Іванова з'явилася невідома жінка. Потім вона зникла з кадру, але проголосувала за Іванова 6 разів. Два з цих шести голосувань стосувалися президентського законопроєкту про всеукраїнський референдум.

Відповідно до закону "Про комітети Верховної Ради України", голосування представників комітету має здійснюватися "особисто і відкрито". А ідентичне цьому кнопкодавство в сесійній залі парламенту взагалі вважається порушенням Конституції України, яке віднедавна ще й підпадає під дію Кримінального кодексу.

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"Уже дійшло до того, що голосує замість депутата навіть не народний депутат. Таке ганебне явище в політичній культурі ми спостерігали до цього на рівні обласних рад або Київради, коли помічники проходили в сесійний зал, щоб натискати кнопки замість депутатів", - зазначила координатор Руху "ЧЕСНО" Віта Думанська.



