Карантин вихідного дня - це навіть не карантин, - головний лікар госпіталю МВС Сак

Для того, щоб розірвати ланцюжок передачі коронавірусу, потрібно ввести більш жорсткі обмежувальні заходи, ніж карантин вихідного дня.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив головний лікар госпіталю МВС Київської області Юрій Сак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, локдаун є найефективнішим способом зниження темпів поширення COVID-19.

"Так, це боляче для економіки. Будь-який економіст зараз вступить зі мною, як із лікарем, у дискусію. І скаже: ні, хвилиночку! Давайте поговоримо про те, що ми угробимо економіку, і державі буде дуже важко. Але на сьогодні, якщо ми говоримо про життя людей, то, дійсно, потрібно застосовувати рішучіші заходи, жорсткіші", - заявив він.

Читайте також: Рішення про "новорічний локдаун" не прийнято, - Офіс президента

Навесні Сак із делегацією українських лікарів побував в охопленій пандемією Італії і каже, що тоді там існували набагато жорсткіші обмеження, ніж зараз в Україні.

"Карантин вихідного дня - це навіть не карантин. Це просто якісь обмеження в роботі якихось... Це навіть не напівзахід порівняно з тим, що було в Італії. В Італії не можна було вийти, і зараз точно так само, тому що дуже жорсткі заходи вживає держава. Це штраф від 500 євро і вище. Це обмеження роботи всіх закладів", - розповів він.

Сак вважає, що запроваджувати локдаун потрібно не чекаючи показника 15 тис. нових випадків COVID-19 за добу.

"Я би про локдаун говорив тижні за 2 до цього ефіру. Для того, щоб розірвати ось цей ланцюжок епідеміологічного процесу і, можливо, збити зараз навантаження на медичні установи. ... Якщо не буде жорстких обмежувальних заходів - наша медична система не витримає такої кількості пацієнтів. ... Без локдауна ми не впораємося зараз із ситуацією", - пояснив лікар.

Також читайте: Як профільні лікарні для лікування COVID-19 можуть бути використані санаторії, - заступник голови ОП Тимошенко