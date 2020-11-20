Новини

В інциденті з джипом на Львівщині депутати звинуватили водія: "Попри наші прохання і заборону самовільно виїхав на сходи"

13 36850
В інциденті з джипом на Львівщині депутати звинуватили водія: "Попри наші прохання і заборону самовільно виїхав на сходи"
Інцидент у Пустомитах на Львівщині, коли джип із двома місцевими депутатами в салоні виїхав по сходах під під'їзд багатоповерхівки, стався з вини водія одного з них.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив депутат Андрій Жидачек, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумно, що водій мого друга Миколи Пущака, який був за кермом, не вислухав ні мене, ні Миколу та, незважаючи на наші прохання і заборону, самовільно виїхав на сходи... Проте, ми цього так не залишимо! Вже сьогодні на водія заявлено у поліцію, (протокол неодмінно опублікую, коли отримаю)", - написав Жидачек.

Депутат вибачився за те, що трапилося.

Дивіться також: Двоє місцевих депутатів на "Гелендвагені" штурмували сходи ґанку багатоповерхівки на Львівщині. ВIДЕО

"Стосовно інциденту, який стався вночі, я приношу щирі вибачення за скоєне. Кошти на відновлення пошкодженого майна будинку уже передані та, сподіваюсь, найближчим часом і сліду не залишиться від шкоди", - зазначив він.

Нагадуємо, місцеві депутати від "ЄС" Пущак і Жидачек намагалися на позашляховику Mercedes G 500 заїхати по сходах під під'їзд багатоповерхівки в Путостомитах на Львівщині.

В інциденті з джипом на Львівщині депутати звинуватили водія: Попри наші прохання і заборону самовільно виїхав на сходи 01
В інциденті з джипом на Львівщині депутати звинуватили водія: Попри наші прохання і заборону самовільно виїхав на сходи 02
В інциденті з джипом на Львівщині депутати звинуватили водія: Попри наші прохання і заборону самовільно виїхав на сходи 03

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Александр Шматко
    Я не я, и хата не моя.... уроды
  • belge
    Уже сегодня на водителя заявлено в полицию, (протокол непременно опубликую, когда получу)", - написал Жидачек. Источник: https://censor.net/ru/n3232412

    В инциденте с джипом на Львовщине депутаты обвинили водителя: "Несмотря на наши просьбы и запрет самовольно выехал на лестницу" - Цензор.НЕТ 130 Вот это правильно! И на строителей, которые с какого-то хера там лестницу влепили, тоже протокол.
  • Оксана Адаменко
    Боже, коли ця бидлота скінчиться у владі? Яка Європа світить Україні? Через 100 років мабуть
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини