В інциденті з джипом на Львівщині депутати звинуватили водія: "Попри наші прохання і заборону самовільно виїхав на сходи"

Інцидент у Пустомитах на Львівщині, коли джип із двома місцевими депутатами в салоні виїхав по сходах під під'їзд багатоповерхівки, стався з вини водія одного з них.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив депутат Андрій Жидачек, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумно, що водій мого друга Миколи Пущака, який був за кермом, не вислухав ні мене, ні Миколу та, незважаючи на наші прохання і заборону, самовільно виїхав на сходи... Проте, ми цього так не залишимо! Вже сьогодні на водія заявлено у поліцію, (протокол неодмінно опублікую, коли отримаю)", - написав Жидачек.

Депутат вибачився за те, що трапилося.

Дивіться також: Двоє місцевих депутатів на "Гелендвагені" штурмували сходи ґанку багатоповерхівки на Львівщині. ВIДЕО

"Стосовно інциденту, який стався вночі, я приношу щирі вибачення за скоєне. Кошти на відновлення пошкодженого майна будинку уже передані та, сподіваюсь, найближчим часом і сліду не залишиться від шкоди", - зазначив він.

Нагадуємо, місцеві депутати від "ЄС" Пущак і Жидачек намагалися на позашляховику Mercedes G 500 заїхати по сходах під під'їзд багатоповерхівки в Путостомитах на Львівщині.





