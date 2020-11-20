Уряд наполягатиме на локдауні при більш ніж 30 тис. хворих на добу, - Степанов

При більш ніж 30 тис. хворих на COVID-19 за добу уряд наполягатиме на введенні більш жорстких карантинних заходів.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо буде загроза повного локдауну саме медичної системи, ми будемо наполягати на тому, що треба вводити більш жорсткі заходи", - сказав Степанов.

За його словами, якщо кількість хворих буде понад 30 тис. на добу, це може завалити медичну систему.

"Коли ми говоримо про кількість хворих, я ще раз хочу наголосити, для нас головне - це кількість людей, які потрапляють до лікарні, тобто госпіталізуються. Якщо виходити з нинішнього відсотка важких хворих, які потрапляють до лікарні, я думаю, що це вже понад 30 тис. хворих на добу в певному періоді. Тоді це може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему", - пояснив Степанов.

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Він зазначив, що на ранок п'ятниці в лікарнях перебуває 27 тис. 902 хворих на Covid-19.

"Для нас це є найбільш критичним і серйозним показником", - наголосив міністр.

Степанов додав, що якщо громадяни будуть дотримуватися карантину вихідного дня, це дозволить зупинити зростання кількості хворих.

"Я абсолютно впевнений разом із нашими експертами-епідеміологами, якщо ми будемо дотримуватися тих заходів, які введені в країні, зокрема карантину вихідного дня, ми зможемо зупинити таке велике зростання. Якщо ми зупинимося на тих цифрах, які є на сьогодні, навіть трохи менше, до 12-13 тис., наша медична система витримуватиме таке навантаження", - повідомив глава МОЗ.

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