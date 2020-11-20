Кабмін не зміг затвердити проєкт бюджету-2021 до другого читання, - член бюджетного комітету Железняк
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Кабінет Міністрів України не затвердив проєкт державного бюджету-2021 до другого читання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
"Бюджет на Кабмін так і не винесли ... і, за моєю інформацією, не винесуть і сьогодні. Планували, але не можуть склеїти", - написав він.
Народний депутат зазначив, що Кабмін порушив пункт 1 статті 158 регламенту Верховної Ради і не передав до парламенту проєкт бюджету впродовж 14 днів після голосування у першому читанні.
"Ну і норму про 10 днів на ознайомлення депутатам ніхто не скасовував", - додав Железняк.