Кабмін не зміг затвердити проєкт бюджету-2021 до другого читання, - член бюджетного комітету Железняк

Кабінет Міністрів України не затвердив проєкт державного бюджету-2021 до другого читання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Бюджет на Кабмін так і не винесли ... і, за моєю інформацією, не винесуть і сьогодні. Планували, але не можуть склеїти", - написав він.

Народний депутат зазначив, що Кабмін порушив пункт 1 статті 158 регламенту Верховної Ради і не передав до парламенту проєкт бюджету впродовж 14 днів після голосування у першому читанні.

"Ну і норму про 10 днів на ознайомлення депутатам ніхто не скасовував", - додав Железняк.

Читайте також: Для медицини критично важливо, щоб бюджет-2021 ухвалили вчасно, - МОЗ