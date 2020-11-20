У Бердянську незаконно надрукували 90 тис. бюлетенів до другого туру виборів
Як передає Цензор.НЕТ, про це 20 листопада повідомило Суспільне з посиланням на заяву представника громадської організації "Сармат" Олега Маджарова.
За інформацією видання, 18 листопада члени комісії звернулися в управління Національної поліції Бердянська з повідомленням про незаконний друк бюлетенів.
Маджар заявив, що в місто Бельмак Запорізької області вирушили два члени міськвиборчкому, включно з т.в.о. голови комісії, щоб домовитися про друк 90 тис. бюлетенів.
Спостерігач громадянської мережі "Опора" повідомив виданню, що за друк бланків в м. Бельмак комісія не голосувала, а тому глава виборчкому не могла сама домовлятися про замовлення бюлетенів. 19 листопада комісія затвердила друк партії бюлетенів для виборів, які замовили в запорізькій друкарні.
Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом неправомірних дій голови тервиборчкому за ст. 356 Кримінального кодексу України (самоправство).