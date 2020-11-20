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Бюджет може заощадити близько 200 млрд грн за рахунок зменшення хабарів і відкатів, - глава НАЗК Новіков

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Бюджет може заощадити близько 200 млрд грн за рахунок зменшення хабарів і відкатів, - глава НАЗК Новіков
Зменшення хабарів і відкатів дозволить державному бюджету економити до 200 млрд грн.

Про це глава Національного агентства протидії корупції Олексій Новіков заявив в інтерв'ю виданню "Фокус", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Важливо, щоб усі державні органи стали антикорупційними, щоб корупція була неможлива, а бюджет країни за рахунок зменшення хабарів і відкатів у різних сферах заощадив, за нашими прогнозами, близько 200 млрд грн", - сказав Новіков.

Глава НАЗК вважає, що домогтися цього можна буде, якщо парламент затвердить у другому читанні розроблену його відомством Антикорупційну програму.

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Топ коментарі

  • РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
    А ЭТО ...
    КАК то
    , 3э -не лохи ??.
    .
    Вы ВЗЯТКИ в БЮДЖЭТ ЗАКЛАДЫВАТЬ ХОТЕЛИ ??,
    ,
    .
    А ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ с ОТКАТОВ ??,,
    Мрази народа -- что то ЗАПУТАЛИСЬ ?,,
  • Власов Сергей b3083465
    Бюджет может сэкономить около 200 млрд грн за счет уменьшения взяток и откатов, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 872
  • время
    Дебіли при владі.
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