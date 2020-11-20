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Росія закінчила розгортання "миротворців" у Нагірному Карабасі

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Росія закінчила розгортання "миротворців" у Нагірному Карабасі
У Нагірному Карабасі завершилося розгортання "миротворців" із Росії.

Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, в район конфлікту перекинули підрозділи 15-ї окремої мотострілкової бригади. Вони є основою контингенту.

"Всього здійснено 250 авіарейсів, перевезено 1 960 осіб і 552 одиниці техніки", - заявив Шойгу на нараді у президента РФ Володимира Путіна.

Шойгу зазначив, що російські військовослужбовці патрулюватимуть Лачинський коридор, що зв'язує Карабах із Вірменією.

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Командувач контингентом російських "миротворців" Рустам Мурадов сказав, що порушень режиму припинення вогню і провокацій у зоні конфлікту не було.

"Окремі дрібні інциденти регулюються представниками миротворчого контингенту на місцях", - додав Мурадов.

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Топ коментарі

  • ALEX SUROVV
    Единственное что хорошо так ето то что Пидоросия увязла своей мордой еще в одном конфликте, который будет высасывать человеческие и финансовые ресурсы.
  • Sophia-Maria Duglass
    Новый анекдот - КАЦАПЫ МИРОТВОРЦЫ 😀😀😀
  • Maxim Ak-Murza
    Есть допотопные Грады. Вот зачем они миротворцам? Ко всему - это мечта оператора беспилотника-камикадзе.
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