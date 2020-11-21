"Слуга народу" Трухін: "Уманський - алкоголік"

Заступник голови бюджетного комітету ВР, депутат СН Олесандр Трухін заявив, що колишній міністр фінансів Ігор Уманський, відомий гучними заявами про корупцію, хронічно зловживає алкоголем.

Про це Трухін заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, пан Уманський просто алкоголік. Він страждає глибоким алкоголізмом, це правда. І тому людина не змогла поєднувати свої пристрасті з тим місцем робочим, куди його поставили...", - сказав він.

За словами Трухіна, про алкоголізм Уманського знають і парламентарії, і співробітники міністерства фінансів.

"На жаль, пан Уманський за рекордно короткі 26 днів на посаді міністра фінансів не був на робочому місці навіть 5 робочих днів", - сказав депутат.

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"Людину не залишили на вулиці, людині дали шанс залишитися в колективі. Почуватися значущим і бути залученим до процесу. І людина, яка нарікає на те, що з травня місяця не може потрапити на нараду до президента - то я вам хочу сказати, що президент із задоволенням проводить наради з тими людьми, які налаштовані на конструктив, а не на відпочинок, і готові приходити на своє робоче місце", - додав Трухін.

Нагадаємо, 12 листопада Уманський заявив про звільнення за власним бажанням з позиції радника глави Офісу Президента. 18 листопада він пояснив це рішення неможливістю знищити "схеми" на митниці і в податковій.

Також ексміністр фінансів Ігор Уманський звинуватив владу в розтраті грошей з "коронавірусного фонду". За його інформацією, з початку "Великого будівництва" змінили вимоги до тендерної документації так, щоб за "збігом обставин" їм відповідали лише 6 компаній. Вони, за словами Уманського, часто віддають роботи з будівництва субпідрядникам "з дисконтом 30-40%".

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19 листопада Уманський заявив, що на особисте прохання глави ОП Андрія Єрмака не буде до зустрічі з ним з'являтися в телеефірах.