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Набув чинності закон про штрафи у розмірі 170-255 грн за перебування без маски в громадських місцях

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Набув чинності закон про штрафи у розмірі 170-255 грн за перебування без маски в громадських місцях
В Україні правоохоронці та уповноважені особи відтепер, 21 листопада, мають право штрафувати громадян за перебування без маски в громадських місцях.

Відповідний закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" №1000-IX Верховна Рада прийняла 6 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав 19 листопада, а 20 листопада він був опублікований у парламентській газеті "Голос України", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідно до закону, штрафуватимуть за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнутих засобів індивідуального захисту - респіраторів або захисних масок (зокрема виготовлених самостійно), що закривають ніс і рот. Водночас законом встановлено, що респіратор чи захисна маска мають закривати ніс і рот.

Розмір штрафу становить від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 грн). Штрафи можуть виписувати уповноважені представники місцевої влади, поліцейські, а також співробітники Державної санітарно-епідеміологічної служби.

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Топ коментарі

  • Baden
    Вступил в силу закон о штрафах на 170-255 грн за неношение маски в общественных местах - Цензор.НЕТ 8478
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    На злобу дня .. Вступил в силу закон о штрафах на 170-255 грн за неношение маски в общественных местах - Цензор.НЕТ 8782
    "Я достаю из широких штанин - маску размером с мою хлеборезку.
    С ней я позволить себе могу - магазин и метро поездку !!!" (с)
  • 5 копійок
    У поліцаїв з"явився Клондайк.
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