Набув чинності закон про штрафи у розмірі 170-255 грн за перебування без маски в громадських місцях

В Україні правоохоронці та уповноважені особи відтепер, 21 листопада, мають право штрафувати громадян за перебування без маски в громадських місцях.

Відповідний закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" №1000-IX Верховна Рада прийняла 6 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав 19 листопада, а 20 листопада він був опублікований у парламентській газеті "Голос України", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідно до закону, штрафуватимуть за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнутих засобів індивідуального захисту - респіраторів або захисних масок (зокрема виготовлених самостійно), що закривають ніс і рот. Водночас законом встановлено, що респіратор чи захисна маска мають закривати ніс і рот.

Розмір штрафу становить від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 грн). Штрафи можуть виписувати уповноважені представники місцевої влади, поліцейські, а також співробітники Державної санітарно-епідеміологічної служби.

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