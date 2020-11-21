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Ексміністр економіки Милованов стане радником Єрмака, - ЗМІ

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Ексміністр економіки Милованов стане радником Єрмака, - ЗМІ
Тимофія Милованова, колишнього міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, буде призначено радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на своє джерело в оточенні Єрмака і члена команди президента.

Відповідну інформацію виданню підтвердили два джерела: одне з оточення глави Офісу президента, друге з команди президента Володимира Зеленського.

Милованов працював в уряді за часів прем'єрства Олексія Гончарука. Разом із його Кабміном у березні цього року його було відправлено у відставку.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    БЛД, ну сколько можно? Поклонники Зе, ну вы когда-то поясните, какие легальные Конституционные полномочия есть у вот этого Ермака? Ну сколько еще вы будете обссыкать свои портки с онучами от имени Ермак?
  • Aleks_15
    Советники по должности могут быть только в президента, но чтоб советник был у секретаря президента это вообще не в какие ворота, маразм крепчает. Спрашивается кто руководит Украиной, Зеленский или его секретарь Ермак, который набирает штат советников
  • Sophia-Maria Duglass
    Было такое выражение « два дебила - это сила» 😀😀😀
    Доведут до ручки страну эти секретарши
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