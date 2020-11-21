Ексміністр економіки Милованов стане радником Єрмака, - ЗМІ
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Тимофія Милованова, колишнього міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, буде призначено радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на своє джерело в оточенні Єрмака і члена команди президента.
Відповідну інформацію виданню підтвердили два джерела: одне з оточення глави Офісу президента, друге з команди президента Володимира Зеленського.
Милованов працював в уряді за часів прем'єрства Олексія Гончарука. Разом із його Кабміном у березні цього року його було відправлено у відставку.