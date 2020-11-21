Тіхановська запропонувала визнати білоруських силовиків терористами
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Стефаном Блоком, повідомляється у телеграм-каналі Тіхановської.
У повідомленні зазначається: "У межах робочого візиту до Нідерландів Світлана Тіхановська зустрілася з міністром закордонних справ Стефаном Блоком. Вони обговорили міжнародні розслідування проти злочинів режиму в Білорусі і запуск процесу визнання силових структур ОМОН і ГУБОЗіК терористичними організаціями. Блок висловив готовність допомогти в цьому напрямку.
Світлана Тіхановська зазначила: "Раз ГУБОЗіК і ОМОН перетворилися на злочинні банди, ми починаємо процедуру визнання цих організацій екстремістськими або терористичними. Всі співробітники, які не звільняться до закінчення розслідування, будуть визнані співучасниками і отримають санкції та арешт майна. На амністію зможуть розраховувати тільки ті силовики, які перейдуть на бік народу".