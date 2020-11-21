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Компанія "Pfizer" спеціально не оголошувала про створення вакцини до закінчення виборів президента США, - Трамп

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Компанія "Pfizer" спеціально не оголошувала про створення вакцини до закінчення виборів президента США, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що компанія Pfizer, на його думку, навмисно до виборів не оголошувала про високу ефективність її вакцини від коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вони чекали, чекали і чекали. А потім вирішили зробити оголошення вже через кілька днів після виборів", - сказав він на брифінгу в Білому домі.

За словами Трампа, великі фармацевтичні компанії не підтримують його, зокрема тому, що він домігся зниження цін на ліки для американців. Він припустив, що саме тому в компанії не хотіли робити таку гучну заяву про вакцину до виборів. Президент США підкреслив, що саме завдяки зусиллям його адміністрації і федеральному фінансуванню американським компаніям вдалося дуже швидко просунутися у створенні вакцини від COVID-19.

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Топ коментарі

  • Miko R 798886a8
    То, что ты написал - это цитата з Росбалт, отражающая влажные, но несбыточные мечты рашистов.
    Кстати, вчера: сокращены зарплаты в Роскосмосе, на 20%. Сегодня: ликвидированы Роспечать и Россвязь. Полностью.
    Чуть раньше: объявили о сокращении расходной части бюджета. В том числе: сокращена Госпрограмма вооружений. Официально "на 5%". Эксперты говорят о 20%, так как расходы хотят сократить на 3 триллиона рублей! И это только в 2021 году! А сокращение объявлено на 2021-2023 годы.
    А ещё Китай сократил поставки российской нефти, увеличив поставки саудовской.
    С чем вас и поздравляем, товарищ совкопляс.
  • Киянин 8a718f84
    это влажные мечты кацапов, не стоит повторять эти глупости
  • Maxim Ak-Murza
    русский, прими таблетку. И оставь копипаст с срусь.сру для пьянок по вечерам. Компания "Pfizer" специально не объявляла о создании вакцины до окончания выборов президента США, - Трамп - Цензор.НЕТ 455
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