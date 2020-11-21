Компанія "Pfizer" спеціально не оголошувала про створення вакцини до закінчення виборів президента США, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що компанія Pfizer, на його думку, навмисно до виборів не оголошувала про високу ефективність її вакцини від коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вони чекали, чекали і чекали. А потім вирішили зробити оголошення вже через кілька днів після виборів", - сказав він на брифінгу в Білому домі.

За словами Трампа, великі фармацевтичні компанії не підтримують його, зокрема тому, що він домігся зниження цін на ліки для американців. Він припустив, що саме тому в компанії не хотіли робити таку гучну заяву про вакцину до виборів. Президент США підкреслив, що саме завдяки зусиллям його адміністрації і федеральному фінансуванню американським компаніям вдалося дуже швидко просунутися у створенні вакцини від COVID-19.

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