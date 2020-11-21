Окупанти РФ учора сім разів порушили перемир'я на Донбасі, у ЗСУ без втрат

За минулу добу російські найманці на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, 20 листопада, в смугах відповідальності українських бригад зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, в районі населеного пункту Шуми ворог застосував стрілецьку зброю, а неподалік Кам’янки, Водяного, Пищевика, Павлополя та Авдіївки - стрілецьку зброю і гранатомети різних систем. Також із боку тимчасово окупованої Ужівки в напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2. Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу ООС у фейсбуці в суботу вранці.

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Від початку поточної доби уздовж всієї лінії розмежування дотримувалися режиму тиші.

"Від початку поточної доби, 21 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано", - підсумували в штабі ООС.