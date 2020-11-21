Зеленський у День гідності та свободи: Влада має пам'ятати, що ніколи не можна йти проти волі свого народу. ВІДЕО+ФОТО

Президент України Володимир Зеленський у День гідності та свободи вшанував пам'ять героїв Небесної Сотні, а також звернувся до українців із промовою.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України, інформує Цензор.НЕТ.

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"Упродовж 29 років незалежності України відбулася низка революцій: українці відстоювали європейський вектор розвитку, захист демократичних цінностей, прав та свобод людини, а також досягнення гідного рівня життя і праці громадян. Непереможним є лише той народ, який по-справжньому цінує свободу й гідність. Ми маємо узагальнити та переосмислити моральний досвід різних поколінь українців, які боролися за демократичні цінності, права та свободи", - цитує Зеленського його пресслужба.

Від імені президента Володимира Зеленського, який зараз перебуває на лікуванні у Феофанії, на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві було встановлено ​​кошик квітів до пам'ятного хреста на місці загибелі активістів Майдану.

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21 листопада в Україні відзначається День гідності та свободи, приурочений до роковин початку Помаранчевої революції (2004 рік) і Революції Гідності (2013 рік). Він відзначався як День свободи з 2005-го до 2011 року включно, проте в період президентства Віктора Януковича фактично його було скасовано. У 2014 році п'ятий президент України Петро Порошенко відновив офіційний статус свята.