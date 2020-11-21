Новини

Щоб отримати гроші від МВФ, влада має до Різдва "відремонтувати поламане" і не утнути "чергову дикість", - нардеп "Голосу" Железняк

13 69849
Щоб отримати гроші від МВФ, влада має до Різдва "відремонтувати поламане" і не утнути "чергову дикість", - нардеп "Голосу" Железняк
Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк зазначає, що на тлі відсутності нового траншу від МВФ в Україні вже спостерігається прояв тотального дефіциту бюджету.

Про це він пише у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, за словами нардепа, у влади є два сценарії виходу із ситуації, що склалася: "Що зламали, потрібно відремонтувати (хоча б частково), чортів далі не призначати, гроші знову не розтринькати на всякий популізм і ще щось не зламати. Місія важка, але здійсненна. Якщо встигнемо до середини грудня на останнє засідання МВФ перед Різдвом все виконати і знову десь не накосячити".

Железняк також перелічує те, що потрібно буде зробити: "1) Прийняти Бюджет у рамках адекватного дефіциту (чув про цифри від 5,3 до 5,7%). 2) Внести технічні зміни в законодавство про НАБУ і забезпечити незалежність САП.  3) Забезпечити незалежність Нацбанку. 4) Показати прогрес у поверненні електронних декларацій".

Читайте також: Шмигаль чекає від МВФ позитивного сигналу для отримання нового траншу найближчим часом

"Альтернативний сценарій: тотальне недофінансування всіх витрат і великий "касовий розрив" у бюджеті. Загалом ми перші його прояви вже спостерігаємо", - зазначає Железняк.

Як підтвердження він наводить дані сайту Казначейства.

"Поки ми перевірили тільки наявну інформацію на сайті Казначейства. І там теж чудеса: "Наявні неоплачені фінансові зобов'язання (простою мовою - платіжки, які треба оплатити, але не оплатили) різко зросли. Понад 7 млрд гривень. А це рекорд цього року. І це 15 листопада. Зважаючи на кількість скарг (на непроведення Казначейством платежів. - Ред.), зараз уже цифра більша", - зазначає Железняк.

Щоб отримати гроші від МВФ, влада має до Різдва відремонтувати поламане і не утнути чергову дикість, - нардеп Голосу Железняк 01
Щоб отримати гроші від МВФ, влада має до Різдва відремонтувати поламане і не утнути чергову дикість, - нардеп Голосу Железняк 02

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • SANDY
    большая стройка завершується - починається бальшой рємонт Чтобы получить деньги от МВФ власть должна до Рождества "отремонтировать поломанное" и не совершить "очередную дичь", - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 1676
  • Олександр Дніпро
    Чтобы получить деньги от МВФ власть должна до Рождества "отремонтировать поломанное" и не совершить "очередную дичь", - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 4873
    " Мы летим в пропасть.
    Бюджет пуст, на едином казначейском счету денег почти нет, Минфин фактически не платит по незащищенным статьям с 6 ноября. Нужны больше 150 миллиардов, без учета налогов. То есть, государство гарантированно провалит целую кучу программ и кинет бизнес на миллиарды. Но есть проблемы с выплатами и по защищенным статьям. Для финансирования критических выплат из бюджета нужны деньги. Их неоткуда взять - или МВФ, или печатный станок со всеми его последствиями, не хочу их даже описывать. " (с)
  • 18c49ed2
    Все-таки придется отвечать за аферу

    Чтобы получить деньги от МВФ власть должна до Рождества "отремонтировать поломанное" и не совершить "очередную дичь", - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 8122
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини