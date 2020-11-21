Щоб отримати гроші від МВФ, влада має до Різдва "відремонтувати поламане" і не утнути "чергову дикість", - нардеп "Голосу" Железняк

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк зазначає, що на тлі відсутності нового траншу від МВФ в Україні вже спостерігається прояв тотального дефіциту бюджету.

Про це він пише у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, за словами нардепа, у влади є два сценарії виходу із ситуації, що склалася: "Що зламали, потрібно відремонтувати (хоча б частково), чортів далі не призначати, гроші знову не розтринькати на всякий популізм і ще щось не зламати. Місія важка, але здійсненна. Якщо встигнемо до середини грудня на останнє засідання МВФ перед Різдвом все виконати і знову десь не накосячити".

Железняк також перелічує те, що потрібно буде зробити: "1) Прийняти Бюджет у рамках адекватного дефіциту (чув про цифри від 5,3 до 5,7%). 2) Внести технічні зміни в законодавство про НАБУ і забезпечити незалежність САП. 3) Забезпечити незалежність Нацбанку. 4) Показати прогрес у поверненні електронних декларацій".

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"Альтернативний сценарій: тотальне недофінансування всіх витрат і великий "касовий розрив" у бюджеті. Загалом ми перші його прояви вже спостерігаємо", - зазначає Железняк.

Як підтвердження він наводить дані сайту Казначейства.

"Поки ми перевірили тільки наявну інформацію на сайті Казначейства. І там теж чудеса: "Наявні неоплачені фінансові зобов'язання (простою мовою - платіжки, які треба оплатити, але не оплатили) різко зросли. Понад 7 млрд гривень. А це рекорд цього року. І це 15 листопада. Зважаючи на кількість скарг (на непроведення Казначейством платежів. - Ред.), зараз уже цифра більша", - зазначає Железняк.



